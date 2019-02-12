Преступная группа украла у государства труб оросительной системы на 2,8 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. На территории Днепропетровской и Запорожской областей задержали организатора преступной группы, которые похитили трубы оросительной системы и нанесли государству ущерб более чем 2,8 млн гривен. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает УНН.
"Правоохранители Днепропетровской области задержали организатора преступной группы, вырезал более 500 м труб оросительной системы. Следователи задокументировали два факта кражи труб в особо крупных размерах на территории Днепропетровской и Запорожской областей. По предварительным подсчетам, сумма нанесенного государству ущерба составляет более 2,8 млн гривен", - говорится в сообщении.
Установлено, что 42-летний житель городп Днепр собрал группу лиц, заказал услуги экскаватора и грузового автомобиля, с помощью которых в августе 2018 выкопал 122 м трубы диаметром 720 мм в Днепропетровской области. Затем в сентябре человек организовал кражу 380 м металлической трубы диаметром 1420 мм в Запорожской области. В дальнейшем трубы резали, вывозили на металлобазы г. Днепр и сбывали. Деньги распределяли между членами группы.
В отношении организатора преступной группы возбуждены уголовные производства по ч. 3 ст. 27 (виды соучастников - ред.) ч. 4,5 ст.185 (кража - ред.) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, экс-директора филиала государственного предприятия "Житомирторф" подозревают в незаконной добыче торфа стоимостью почти на один миллион гривен.