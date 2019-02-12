Злочинна група вкрала у держави труб зрошувальної системи на 2,8 млн грн

ukru
23 березня, 12:58 • 167152 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 429834 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 420649 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 407212 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 412699 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 304173 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 251859 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 489772 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 175826 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 419968 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
5.5 м/с
73 %
755 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

23 березня, 15:51 • 232472 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

23 березня, 15:58 • 281425 перегляди
Іран висунув США умову для переговорів щодо ядерної угоди

Іран висунув США умову для переговорів щодо ядерної угоди

23 березня, 16:50 • 115872 перегляди
На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

23 березня, 17:22 • 150455 перегляди
У застосунку "Армія+" тимчасово недоступні залізничні квитки

У застосунку "Армія+" тимчасово недоступні залізничні квитки

23 березня, 17:53 • 120264 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 408021 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 489774 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 419970 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 373821 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 322504 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 161061 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 158127 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 159034 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 153581 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 157166 перегляди
Актуальне
Злочинна група вкрала у держави труб зрошувальної системи на 2,8 млн грн

Злочинна група вкрала у держави труб зрошувальної системи на 2,8 млн грн

Київ • УНН

 • 14076 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. На території Дніпропетровської та Запорізької областей затримали організатора злочинної групи, які викрали труби зрошувальної системи та завдали державі збитків на понад 2,8 млн гривень. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.

"Правоохоронці Дніпропетровщини затримали організатора злочинної групи, який вирізав понад 500 м труб зрошувальної системи . Слідчі задокументували два факти крадіжки труб в особливо великих розмірах на території Дніпропетровської та Запорізької областей. За попередніми підрахунками, сума завданих державі збитків становить понад 2,8 млн. гривень", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 42-річний житель м. Дніпро зібрав групу осіб, замовив послуги екскаватора і вантажного автомобіля, за допомогою яких у серпні 2018 року викопав 122 м труби діаметром 720 мм у Дніпропетровській області. Потім у вересні чоловік організував крадіжку 380 м металевої труби діаметром 1420 мм у Запорізькій області. В подальшому труби різали, вивозили на металобази м. Дніпро та збували. Гроші розподіляли між членами групи.

Стосовно організатора злочинної групи відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 27 (види співучасників – ред.) ч. 4,5 ст.185 (крадіжка – ред.) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, екс-директора філії державного підприємства "Житомирторф" підозрюють у незаконному видобутку торфу вартістю майже на один мільйон гривень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.31
Bitcoin
$85,564.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,052.87
Ethereum
$1,980.42