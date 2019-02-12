Злочинна група вкрала у держави труб зрошувальної системи на 2,8 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. На території Дніпропетровської та Запорізької областей затримали організатора злочинної групи, які викрали труби зрошувальної системи та завдали державі збитків на понад 2,8 млн гривень. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
"Правоохоронці Дніпропетровщини затримали організатора злочинної групи, який вирізав понад 500 м труб зрошувальної системи . Слідчі задокументували два факти крадіжки труб в особливо великих розмірах на території Дніпропетровської та Запорізької областей. За попередніми підрахунками, сума завданих державі збитків становить понад 2,8 млн. гривень", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що 42-річний житель м. Дніпро зібрав групу осіб, замовив послуги екскаватора і вантажного автомобіля, за допомогою яких у серпні 2018 року викопав 122 м труби діаметром 720 мм у Дніпропетровській області. Потім у вересні чоловік організував крадіжку 380 м металевої труби діаметром 1420 мм у Запорізькій області. В подальшому труби різали, вивозили на металобази м. Дніпро та збували. Гроші розподіляли між членами групи.
Стосовно організатора злочинної групи відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 27 (види співучасників – ред.) ч. 4,5 ст.185 (крадіжка – ред.) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, екс-директора філії державного підприємства "Житомирторф" підозрюють у незаконному видобутку торфу вартістю майже на один мільйон гривень.