Сорвано миллион гривен в лотерею

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Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 29235 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101585 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117019 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175870 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128769 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124098 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116754 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106435 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107482 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103896 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Сорвано миллион гривен в лотерею

Сорвано миллион гривен в лотерею

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. В минувшее воскресенье, 9 апреля, игрок, который приобрел лотерейный билет "Лото-Забава" в Запорожье, выиграл один миллион гривен, передает со ссылкой на пресс-службу "М.С.Л.".

“В тираже № 922 был выигран 1 000 000 гривен! Сейчас о победителе известно, что выигрышный билет № 0116346 приобрели в г. Запорожье на фирменном столе “М.С.Л.”, который находится в супермаркете “АТБ” по адресу бульвар Строителей, 4-Б.

Оператор государственных лотерей “М.С.Л.” поздравляет победителя и приглашает его в Киев, чтобы принять участие в эксклюзивной VIP-программе “Два дня из жизни миллионера” и стать почетным членом закрытого элитного объединения — “Клуба миллионеров “М. С.Л.”, — сообщают в компании.

В “М.С.Л” также добавили, что в этом году это уже четвертый миллионер “Лото-Забавы”.

Напомним, в октябре прошлого года лотерея “Лото-Забава” была признана рекордсменом по лотерейным миллионерам. Так, 9 октября 2016 эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря “Лото-Забава” .

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