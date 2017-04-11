Сорвано миллион гривен в лотерею

“В тираже № 922 был выигран 1 000 000 гривен! Сейчас о победителе известно, что выигрышный билет № 0116346 приобрели в г. Запорожье на фирменном столе “М.С.Л.”, который находится в супермаркете “АТБ” по адресу бульвар Строителей, 4-Б.

Оператор государственных лотерей “М.С.Л.” поздравляет победителя и приглашает его в Киев, чтобы принять участие в эксклюзивной VIP-программе “Два дня из жизни миллионера” и стать почетным членом закрытого элитного объединения — “Клуба миллионеров “М. С.Л.”, — сообщают в компании.

В “М.С.Л” также добавили, что в этом году это уже четвертый миллионер “Лото-Забавы”.

Напомним, в октябре прошлого года лотерея “Лото-Забава” была признана рекордсменом по лотерейным миллионерам. Так, 9 октября 2016 эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря “Лото-Забава” .