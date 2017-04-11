Зірвано мільйон гривень в лотерею

“У тиражі № 922 був виграний 1 000 000 гривень! Наразі про переможця відомо, що виграшний білет № 0116346 придбали у м. Запоріжжі на фірмовому столі “М.С.Л.”, що знаходиться у супермаркеті “АТБ” за адресою бульвар Будівельників, 4-Б.

Оператор державних лотерей “М.С.Л.” вітає переможця та запрошує його до Києва, щоб узяти участь у ексклюзивній VIP-програмі “Два дні з життя мільйонера” та стати почесним членом закритого елітного об’єднання — “Клубу мільйонерів "М.С.Л.", — повідомляють у компанії.

У “М.С.Л” також додали, що цього року, це вже четвертий мільйонер “Лото-Забави”.

Нагадаємо, у жовтні минулого року лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних мільйонерів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забаві”.