Звезду мировой оперы обвинили в сексуальных домогательствах
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Вероятные жертвы рассказали, что звезда мировой оперы Пласидо Доминго пытался заставить их вступить с ним в интимную связь в обмен на новые роли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press
Так, восемь певиц и одна танцовщица обвиняют Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. Происходило это в разное время, начиная с 80-х годов. По словам женщин, получив отказ, Доминго часто наказывал их в профессиональном плане. Сам певец обвинения отвергает.
"Утверждения этих неназванных лиц, относящихся к событиям тридцатилетней давности, вызывают глубокое беспокойство и являются неточными", - говорится в заявлении Доминго.
Он также отметил, что верил, что все его контакты и отношения всегда приветствовались и строились на основе общего согласия.
Напомним, обладатель золотой медали Олимпийских игр 2018 года по шорт-треку кореец Лим Хьо Джун получил годовую дисквалификацию за сексуальные домогательства к своему партнеру по команде мужского пола.