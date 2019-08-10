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Сексуальні домагання стали причиною дискваліфікації Олімпійського чемпіона

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Володар золотої медалі Олімпійських ігор 2018 року з шорт-треку кореєць Лім Хьо Джун отримав однорічну дискваліфікацію за сексуальні домагання до свого партнера по команді чоловічої статі, повідомляє УНН з посиланням на агентство "Yonhap".

Асоціація спорту Південної Кореї дискваліфікувала атлета через інцидент, що стався в червні. Тоді він зняв штани з одного з товаришів по команді на очах інших спортсменів та спортсменок.

Варто відзначити, що Асоціація також виключила чотирьох інших спортсменів, в тому числі двох олімпійських медалістів на два місяці за зловживання алкоголем.

Крім того додамо, за свою кар’єру Лім Хьо Джун завойовував не лише медалі Олімпіади — він тричі ставав першим на чемпіонаті світу 2019 року по шорт-треку в болгарській Софії.

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