Сексуальні домагання стали причиною дискваліфікації Олімпійського чемпіона

Асоціація спорту Південної Кореї дискваліфікувала атлета через інцидент, що стався в червні. Тоді він зняв штани з одного з товаришів по команді на очах інших спортсменів та спортсменок.

Варто відзначити, що Асоціація також виключила чотирьох інших спортсменів, в тому числі двох олімпійських медалістів на два місяці за зловживання алкоголем.

Крім того додамо, за свою кар’єру Лім Хьо Джун завойовував не лише медалі Олімпіади — він тричі ставав першим на чемпіонаті світу 2019 року по шорт-треку в болгарській Софії.