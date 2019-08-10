Сексуальные домогательства стали причиной дисквалификации Олимпийского чемпиона
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Обладатель золотой медали Олимпийских игр 2018 года по шорт-треку кореец Лим Хё Джун получил годовалую дисквалификацию за сексуальные домогательства к своему партнеру по команде мужского пола, сообщает УНН со ссылкой на агентство “Yonhap”.
Ассоциация спорта Южной Кореи дисквалифицировала спортсмена из-за инцидента, произошедшего в июне. Тогда он снял штаны с одного из товарищей по команде на глазах других спортсменов и спортсменок.
Стоит отметить, что Ассоциация также исключила четырех других спортсменов, в том числе двух олимпийских медалистов на два месяца за злоупотребление алкоголем.
Кроме того добавим, за свою карьеру Лим Хё Джун завоевывал не только медали Олимпиады — он трижды становился первым на чемпионате мира 2019 года по шорт-треку в болгарской Софии.