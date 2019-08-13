Зірку світової опери звинуватили у сексуальних домаганнях
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Ймовірні жертви розповіли, що зірка світової опери Пласідо Домінго намагався змусити їх вступити з ним в інтимний зв'язок в обмін на нові ролі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Associated Press
Так, вісім співачок та одна танцівниця звинувачують Пласіо Домінго в сексуальних домаганнях. Відбувалося це в різний час, починаючи з 80-х років. За словами жінок, отримавши відмову, Домінго часто карав їх в професійному плані. Сам співак звинувачення відкидає.
"Твердження цих неназваних осіб, які стосуються подій тридцятирічної давності, викликають глибоке занепокоєння і є неточними", - йдеться в заяві Домінго.
Він також зазначив, що вірив, що всі його контакти і відносини завжди віталися і будувалися на основі спільної згоди.
Нагадаємо, володар золотої медалі Олімпійських ігор 2018 року з шорт-треку кореєць Лім Хьо Джун отримав однорічну дискваліфікацію за сексуальні домагання до свого партнера по команді чоловічої статі.