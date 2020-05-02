Звезду фильмов "Матрица" и "Клан Сопрано" сбил автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Американский актер Джозеф Пантольяно, известный по ролям в фильме "Матрица" и сериале "Клан Сопрано", был госпитализирован с травмами после того, как он попал под машину. Об этом сообщает TMZ, информирует УНН.
"Джо Пантолиано находится в больнице Коннектикута после того, как его сбил автомобиль во время семейной прогулки. Жена Пантольяно уточняет, что у актера глубокая рана на голове, травмированы нога и плечо", - говорится в сообщении.
Джо Пантольяно родился 12 сентября 1951 года в штате Нью-Джерси. Исполнил роли в фильмах "Империя солнца" (Empire of the Sun, 1987) режиссера Стивена Спилберга, "Беглец" ("The Fugitive", 1993) Эндрю Дэвиса, "Помни" (Memento. 2000) Кристофера Нолана и других. Он является обладателем премии Emmy и премии Гильдии актеров.
Как сообщалось ранее в УНН, в США скончался американский актер украинского происхождения.