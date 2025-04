Зірку фільмів "Матриця" і "Клан Сопрано" збив автомобіль

"Джо Пантоліано перебуває в лікарні Коннектикуту після того, як його збив автомобіль під час сімейної прогулянки. Дружина Пантольяно уточнює, що у актора глибока рана на голові, травмовані нога і плече", - йдеться у повідомленні.

Джо Пантольяно народився 12 вересня 1951 року в штаті Нью-Джерсі. Виконав ролі у фільмах "Імперія сонця" (Empire of the Sun, 1987) режисера Стівена Спілберга, "Втікач" ("The Fugitive", 1993) Ендрю Девіса, "Пам'ятай" (Memento. 2000) Крістофера Нолана та інших. Він є володарем премії Emmy і премії Гільдії акторів.

Як повідомлялося раніше в УНН, у США помер американський актор українського походження.