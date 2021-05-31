Звезда сериала про Тарзана погиб в авиакатастрофе

Детали

Самолет, в котором находился актер вместе со своей женой, упал в озеро в штате Теннесси. В общем погибли семь человек, информируют в Федеральном управлении гражданской авиации США.

Причину авиакатастрофы пока не уточняют. Дли расследование.

Напомним

Самый старый действующий актер мира Норман Ллойд умер на 107-м году жизни.