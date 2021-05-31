Зірка серіалу про Тарзана загинув в авіакатастрофі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. В авіакатастрофі загинув 58-річний американський кіноактор Джозеф Лара, який зіграв Тарзана в серіалі “Тарзан: Героїчні пригоди”. Про це пише УНН з посиланням на The Hollywood Reporter.
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Літак, у якому перебував актор разом зі своєю дружиною, упав в озеро в штаті Теннессі. Загалом загинули семеро осіб, інформують у Федеральному управлінні цивільної авіації США.
Причину авіакатастрофи поки не уточнюють. Трива розслідування.
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