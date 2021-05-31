Зірка серіалу про Тарзана загинув в авіакатастрофі

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Літак, у якому перебував актор разом зі своєю дружиною, упав в озеро в штаті Теннессі. Загалом загинули семеро осіб, інформують у Федеральному управлінні цивільної авіації США.

Причину авіакатастрофи поки не уточнюють. Трива розслідування.

Нагадаємо

Найстаріший діючий актор світу Норман Ллойд помер на 107-му році життя.