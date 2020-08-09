Зинченко попал в число лучших защитников сезона АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко вошел в число самых полезных игроков прошлого чемпионата Англии в своем амплуа, сообщает УНН со ссылкой на "Команда номер один".
По итогам прошлого сезона защитник сборной Украины вошел в число лучших игроков чемпионата Англии по оценкам компании “InStat” среди представителей своего амплуа. В рейтинге левых защитников наш футболист разделил шестое и седьмое место. Были проанализированы показатели 29-ти исполнителей, которые играли на этой позицию не менее 1000 минут.
Примечательно, что по среднему числу передач за матч и их общей точности Зинченко занял первое место среди всех левых защитников лиги (87 — 90 процентов).
Стоит отметить, в абсолютном рейтинге футболистов чемпионата Англии на первом месте оказался полузащитник “Манчестер Сити” Кевин Де Брюйне, который стал самым результативным игроком АПЛ по системе гол + пас — 34 результативные действия (13 + 21).