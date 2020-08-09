Зінченко потрапив до числа кращих захисників сезону АПЛ

За підсумками минулого сезону захисник збірної України увійшов в число кращих гравців чемпіонату Англії за оцінками компанії “InStat” серед представників свого амплуа. У рейтингу лівих захисників наш футболіст розділив шосте-сьоме місця. Були проаналізовані показники 29-ти виконавців, які відіграли на цій позиції не менш 1 000 хвилин.

Примітно, що за середнім числом передач за матч і їх загальної точності Зінченко зайняв перше місце серед всіх лівих захисників ліги (87 — 90 відсотків).

Варто відзначити, в абсолютному рейтингу футболістів чемпіонату Англії на першому місці опинився півзахисник “Манчестер Сіті” Кевін Де Брюйне, який став найрезультативнішим гравцем АПЛ за системою гол + пас — 34 результативні дії (13 + 21).