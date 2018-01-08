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Зимнюю Олимпиаду-2018 атакуют хакеры

Киев • УНН

 • 17889 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Хакеры пытались похитить конфиденциальные данные у групп, которые будут участвовать в зимних Олимпийских играх, которые состоятся в феврале этого года, сообщает УНН со ссылкой на охрану фирму по кибербезопасности "McAfee".

Зимнюю Олимпиаду-2018 атакуют хакеры

В сообщении было указано, что во время последнего месяца электронные письма, зараженные вредоносными программами, были отправлены организациям, связанным с играми, которые пройдут в корейском городе Пхенчхан.

Сообщают, что установить ответственных не удалось. Во время прошлых подобных атак злоумышленники пытались завладеть паролями и финансовыми данными.

"Большинство компаний, которые оказались под ударом, участвуют в подготовке к Олимпиаде. Пострадали фирмы, обеспечивающие инфраструктуру или оказывающие поддержку", - сообщили в "McAfee".

Е-мейлы со зловредными программами приходили на электронные почты компаний с сингапурского IP-адреса. В тексте таких сообщений получателям предлагали открыть программы в тестовом режиме. Отправители писем выдавали себя за работников Национального центра противодействия терроризму Южной Кореи, который в это время проводил антитеррористические учения в регионе.

Эксперты предупреждают, что это, вероятно, не последняя кибератака на зимние Олимпийские игры, которые состоятся в феврале 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан.

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