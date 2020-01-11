Зимняя Юношеская Олимпиада: команда украинца возглавила групповую стадию по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Украинские хоккеисты продолжили выступления во второй соревновательный день по хоккею 3х3 на зимних Юношеских Олимпийских играх-2020, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
На льду Vaudoise arena в Лозанне команда украинском Владимира Трошкина Green одержала вторую и третью победы на турнире (8: 6 против Brown и 9: 8 против Red Дениса Пасько).
Отметим, что сейчас команда Трошкина с 3 выигрышами остается единственной на турнире, не знает вкуса поражений. Команда Пасько идет 5-й с 1 победой.
Добавим, что на групповой стадии принимают участие 8 команд. Соревнования в Лозанне продлятся до 22 января.