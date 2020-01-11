Зимняя Юношеская Олимпиада: команда украинца возглавила групповую стадию по хоккею

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 23751 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 117467 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 123237 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 121547 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 142560 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 110029 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 110759 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109692 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132128 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130821 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Зимняя Юношеская Олимпиада: команда украинца возглавила групповую стадию по хоккею

Зимняя Юношеская Олимпиада: команда украинца возглавила групповую стадию по хоккею

Киев  •  УНН

 • 11213 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Украинские хоккеисты продолжили выступления во второй соревновательный день по хоккею 3х3 на зимних Юношеских Олимпийских играх-2020, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

На льду Vaudoise arena в Лозанне команда украинском Владимира Трошкина Green одержала вторую и третью победы на турнире (8: 6 против Brown и 9: 8 против Red Дениса Пасько).

Отметим, что сейчас команда Трошкина с 3 выигрышами остается единственной на турнире, не знает вкуса поражений. Команда Пасько идет 5-й с 1 победой.

Добавим, что на групповой стадии принимают участие 8 команд. Соревнования в Лозанне продлятся до 22 января.

Украинские Национальные Новости

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