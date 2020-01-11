Зимова Юнацька Олімпіада: команда українця очолила групову стадію з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Українські хокеїсти продовжили виступи у другий змагальний день з хокею 3х3 на зимових Юнацьких Олімпійських іграх-2020, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
На льоду Vaudoise arena у Лозанні команда українця Володимира Трошкіна Green здобула другу і третю перемоги на турнірі (8:6 проти Brown і 9:8 проти Red Дениса Паська).
Відзначимо, що наразі команда Трошкіна з 3 виграшами залишається єдиною на турнірі, яка не знає смаку поразок. Команда Паська йде 5-ю з 1 перемогою.
Додамо, що на груповій стадії приймають участь 8 команд. Змагання у Лозанні триватимуть до 22 січня.