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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Зимняя еПоддержка": заявки подали уже более 3,2 млн украинцев

"Зимняя еПоддержка": заявки подали уже более 3,2 млн украинцев

Киев  •  УНН

 • 2412 просмотра

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Президент сообщил о 3,2 млн заявок на выплату 1000 грн в рамках программы "Зимняя еподдержка", из них 700 тыс - на детей. Программа будет действовать с декабря 2024 по февраль 2025 года с бюджетом 15 млрд грн.

Уже более 3 миллионов 200 тысяч заявок поступило от украинцев на выплату 1 тысячи в рамках программы "Зимняя еПоддержка". Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

"Продолжает набирать обороты программа зимней поддержки - "еПоддержка". Уже более 3 миллионов 200 тысяч заявок, и среди них 700 тысяч – заявки на детей", - сказал Зеленский.

Сделать 1,5-2 млн дронов для ВСУ вполне реально, но очень мало денег - Зеленский27 авг. 2024, 13:27 • 21419 просмотров

Дополнение

1 декабря в Украине стартовала программа "Зимняя поддержка". Программа будет действовать три месяца - с 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года. В частности, ее можно потратить на благотворительность и задонатить на ВСУ.

Ранее к Президенту Украины Владимиру Зеленскому обратились с петициями об отказе от реализации новой программы еПоддержка о предоставлении 1000 грн на человека. В частности, люди просят направить данные средства на производство оружия, в пользу финансирования программ по реабилитации ветеранов войны.

Петиция с призывом отменить или пересмотреть программу выплаты украинцам 1 тыс. грн набрала более 25 тыс. необходимых голосов.

Нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на документ об изменениях постановления правительства №952 сообщал, что на "зимнюю поддержку" украинцев из госбюджета в этом году потратят 5 млрд гривен, в следующем 10 млрд грн.

Первый вице-премьер-министр-министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что финансирование программы "Зимняя еПоддержка" будет происходить из средств, которые были заложены в бюджете 2024 года.

Добавим

Глава парламентского бюджетного комитета Роксолана Пидласа сообщила, что  если изменится интенсивность боевых действий, будут огромные перебои с поставками оружия от международных партнеров, то нужно будет вносить изменения в государственный бюджет 2025 года на оборону.   

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
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