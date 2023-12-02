Зимняя война в Украине, но последствия могут быть во всем мире - Зеленский

Последствия зимней войны в Украине могут быть во всем мире. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press, передает корреспондент УНН.

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"У нас новая фаза войны и это факт. Зима в целом - это новая фаза войны. Зимняя война происходит не только на линии фронта, но и внутри городов из-за большого количества применения врагом дронов, ракет, включая баллистику. Поэтому зимняя война - она сложная. Это война для обеспечения энергетики, воды, прежде всего питьевой воды", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что россия бьет по критической инфраструктуре.

"Вы видите, что россия бьет по всей этой инфраструктуре. Это и доставка еды, продуктов питания, это логистические пути. Это и транспорт зерна, то есть новый коридор, который мы сейчас построили, безопасность этого коридора, не остановить его, оставаться гарантером безопасности относительно агропродукции для мира", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина помогает "нашему фермеру, нашим людям с рабочими местами и всему миру, чтобы не было демпинга цен, не было голода".

Поэтому зимняя война не только в Украине. Почему я сказал об аспекте зерна. Зимняя война в Украине, на территории Украины, но последствия могут быть во всем мире - заявил Зеленский.

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