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Зима вернулась в марте: Киев засыпает снегом

Киев • УНН

 • 64592 просмотра

В Киеве 17 марта выпал снег из-за холодного циклона. Синоптики прогнозируют морозную ночь с температурой до -6 °C и предупреждают о гололедице на дорогах западных областей.

Зима вернулась в марте: Киев засыпает снегом

В Киеве сегодня, 17 марта, выпал снег, вернув в столицу зимнюю атмосферу. Киевляне могли наблюдать хоть и небольшие, но довольно заметные накопления снега в нескольких районах города, передает корреспондент УНН.

Сейчас снег падает в северных районах города. Скорее всего, к 20 часам он окутает всю столицу. Еще раньше первые снежинки зафиксировали в Бучанском районе Киевской области.

Такую погоду сегодня уже спрогнозировали в Укргидрометцентре, а также синоптик Наталья Диденко. Север Украины оказался под влиянием холодного циклона, который принес зимние мотивы в мартовский день.

Предполагается, что это только начало нескольких морозных дней, после которых, ориентировочно 20 марта, должно наступить потепление, которое уже уверенно приведет к уходу зимней погоды и полноценной весне.

Дополнение

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что во вторник украинцев ждет очень некомфортная погода. В частности, ожидается морозная ночь с температурой -1…-6 °C. К тому же стоит остерегаться холодного ветра.

Диденко подчеркнула, что ближайшая ночь ожидается с морозами в пределах -1…-6 °C, на западе местами до -8 °C. На юге и юго-востоке температура будет несколько выше – 0…+3 °C.

Также в Укргидрометцентре сообщили, что 17 марта в Украине ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. В некоторых областях будут дожди и мокрый снег, а на дорогах западных областей может образоваться гололедица.

Павел Зинченко

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