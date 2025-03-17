Зима вернулась в марте: Киев засыпает снегом
Киев • УНН
В Киеве 17 марта выпал снег из-за холодного циклона. Синоптики прогнозируют морозную ночь с температурой до -6 °C и предупреждают о гололедице на дорогах западных областей.
В Киеве сегодня, 17 марта, выпал снег, вернув в столицу зимнюю атмосферу. Киевляне могли наблюдать хоть и небольшие, но довольно заметные накопления снега в нескольких районах города, передает корреспондент УНН.
Сейчас снег падает в северных районах города. Скорее всего, к 20 часам он окутает всю столицу. Еще раньше первые снежинки зафиксировали в Бучанском районе Киевской области.
Такую погоду сегодня уже спрогнозировали в Укргидрометцентре, а также синоптик Наталья Диденко. Север Украины оказался под влиянием холодного циклона, который принес зимние мотивы в мартовский день.
Предполагается, что это только начало нескольких морозных дней, после которых, ориентировочно 20 марта, должно наступить потепление, которое уже уверенно приведет к уходу зимней погоды и полноценной весне.
Дополнение
Синоптик Наталья Диденко предупредила, что во вторник украинцев ждет очень некомфортная погода. В частности, ожидается морозная ночь с температурой -1…-6 °C. К тому же стоит остерегаться холодного ветра.
Диденко подчеркнула, что ближайшая ночь ожидается с морозами в пределах -1…-6 °C, на западе местами до -8 °C. На юге и юго-востоке температура будет несколько выше – 0…+3 °C.
Также в Укргидрометцентре сообщили, что 17 марта в Украине ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. В некоторых областях будут дожди и мокрый снег, а на дорогах западных областей может образоваться гололедица.