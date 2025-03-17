Зима повернулась у березні: Київ засипає снігом

У Києві сьогодні, 17 березня, випав сніг, повернувши до столиці зимову атмосферу. Кияни могли спостерігати хоч і невеликі, але доволі помітні накопичення снігу в декількох районах міста, передає кореспондент УНН.

Наразі сніг падає в північних районах міста. Скоріш за все, до 20 години він огорне всю столицю. Ще раніше перші сніжинки зафіксували в Бучанському районі Київської області.

Таку погоду сьогодні вже спрогнозували в Укргідрометцентрі, а також синоптик Наталія Діденко. Північ України опинилася під впливом холодного циклону, який приніс зимові мотиви у березневий день.

Передбачається, що це лише початок кількох морозних днів, після яких, орієнтовно 20 березня, має настати потепління, яке вже впевнено призведе до відходу зимової погоди і повноцінної весни.

Доповнення

Синоптик Наталія Діденко попередила, що у вівторок на україців чекає дуже некомфортна погода. Зокрема, очікується морозна ніч з температурою -1…-6 °C. До того ж варто остерігатися холодного вітру.

Діденко наголосила, що найближча ніч очікується з морозами в межах -1…-6 °C, на заході місцями до -8 °C. На півдні та південному сході температура буде дещо вищою – 0…+3 °C.

Також в Укргідрометцентрі повідомили, що 17 березня в Україні очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. У деяких областях будуть дощі та мокрий сніг, а на дорогах західних областей може утворитися ожеледиця.