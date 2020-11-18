Зима близко: уникальные алкогольные напитки, вдохновленные сериалом "Игра престолов"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 42860 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 64887 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 100085 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117274 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 94826 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100380 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103364 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
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Зима близко: уникальные алкогольные напитки, вдохновленные сериалом "Игра престолов"

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. До календарной зимы осталось менее двух недель. С первым снегом мы вспоминаем девиз дома Старков из сериала "Игра престолов" - зима близко. И хотя сериал по мотивам романов легендарного Джорджа Мартина завершился еще в прошлом году, однако у него осталось много преданных поклонников. Они и подготовили подборку алкогольных напитков, авторов которых вдохновил культовый сериал, сообщает УНН со ссылкой на businessinsider.com.

Виски "White Walker"

Главные персонажи сериала любили выпить по любому поводу. Поэтому группа блендеров Джонни Уолкер и Джордж Харпер разработали виски, который посвятили белым ходокам. Напиток следует подавать из холодильника. Его вкусовая гамма включает карамель и ваниль, нотки красных ягод и фруктов. Особые солоды для этого виски производятся на севере Шотландии. А зимы там не особо отличаются от тех, которые приходилось переживать воинам Ночного Дозора.

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Эксклюзивное пиво

Северяне из "Игры престолов" развлекались постоянным употреблением пива. Неудивительно, что пивоварня Ommegang заключила договор с HBO, чтобы создать эксклюзивное пиво. Напиток будет называться "King in the North" ("Король Севера") с лимитированным тиражом. Он представит собой имперский стаут (крепкое темное пиво) и будет разливаться в бутылки объемом 0,75 л.

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Фанатское вино

Вино выбирали жители юга со вселенной "Игры престолов". Поэтому фанаты сериала создали вино, которое будет напоминать им о событиях любимого сериала. Винодел Барди Кабрал поставил перед собой интересную цель: создать вино, которое употребляли жители южного Дорна. Он перечитал популярный роман несколько раз и пересмотрел все сезоны сериала, чтобы понять, какое вино там могло бы получиться. Сомелье уверяет, что напиток может похвастаться яркой палитрой специй, интенсивным цветом и крепким вкусом с фруктовыми нотами.

Напомним, ранее эксперты водочного бренда Prime рассказали экстремальный рецепт согревающего коктейля. Это вариация горячего коктейля "Грог", приготовленного на основе водки. Ингредиенты для коктейля очень простые, к тому же его можно приготовить впрок и хранить в темном месте на случай сильных зимних переохлаждений.

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