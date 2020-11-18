Зима близко: уникальные алкогольные напитки, вдохновленные сериалом "Игра престолов"

Виски "White Walker"

Главные персонажи сериала любили выпить по любому поводу. Поэтому группа блендеров Джонни Уолкер и Джордж Харпер разработали виски, который посвятили белым ходокам. Напиток следует подавать из холодильника. Его вкусовая гамма включает карамель и ваниль, нотки красных ягод и фруктов. Особые солоды для этого виски производятся на севере Шотландии. А зимы там не особо отличаются от тех, которые приходилось переживать воинам Ночного Дозора.

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Эксклюзивное пиво

Северяне из "Игры престолов" развлекались постоянным употреблением пива. Неудивительно, что пивоварня Ommegang заключила договор с HBO, чтобы создать эксклюзивное пиво. Напиток будет называться "King in the North" ("Король Севера") с лимитированным тиражом. Он представит собой имперский стаут (крепкое темное пиво) и будет разливаться в бутылки объемом 0,75 л.

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Фанатское вино

Вино выбирали жители юга со вселенной "Игры престолов". Поэтому фанаты сериала создали вино, которое будет напоминать им о событиях любимого сериала. Винодел Барди Кабрал поставил перед собой интересную цель: создать вино, которое употребляли жители южного Дорна. Он перечитал популярный роман несколько раз и пересмотрел все сезоны сериала, чтобы понять, какое вино там могло бы получиться. Сомелье уверяет, что напиток может похвастаться яркой палитрой специй, интенсивным цветом и крепким вкусом с фруктовыми нотами.

Напомним, ранее эксперты водочного бренда Prime рассказали экстремальный рецепт согревающего коктейля. Это вариация горячего коктейля "Грог", приготовленного на основе водки. Ингредиенты для коктейля очень простые, к тому же его можно приготовить впрок и хранить в темном месте на случай сильных зимних переохлаждений.