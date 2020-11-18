Зима близко: уникальные алкогольные напитки, вдохновленные сериалом "Игра престолов"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. До календарной зимы осталось менее двух недель. С первым снегом мы вспоминаем девиз дома Старков из сериала "Игра престолов" - зима близко. И хотя сериал по мотивам романов легендарного Джорджа Мартина завершился еще в прошлом году, однако у него осталось много преданных поклонников. Они и подготовили подборку алкогольных напитков, авторов которых вдохновил культовый сериал, сообщает УНН со ссылкой на businessinsider.com.
Виски "White Walker"
Главные персонажи сериала любили выпить по любому поводу. Поэтому группа блендеров Джонни Уолкер и Джордж Харпер разработали виски, который посвятили белым ходокам. Напиток следует подавать из холодильника. Его вкусовая гамма включает карамель и ваниль, нотки красных ягод и фруктов. Особые солоды для этого виски производятся на севере Шотландии. А зимы там не особо отличаются от тех, которые приходилось переживать воинам Ночного Дозора.
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Эксклюзивное пиво
Северяне из "Игры престолов" развлекались постоянным употреблением пива. Неудивительно, что пивоварня Ommegang заключила договор с HBO, чтобы создать эксклюзивное пиво. Напиток будет называться "King in the North" ("Король Севера") с лимитированным тиражом. Он представит собой имперский стаут (крепкое темное пиво) и будет разливаться в бутылки объемом 0,75 л.
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Фанатское вино
Вино выбирали жители юга со вселенной "Игры престолов". Поэтому фанаты сериала создали вино, которое будет напоминать им о событиях любимого сериала. Винодел Барди Кабрал поставил перед собой интересную цель: создать вино, которое употребляли жители южного Дорна. Он перечитал популярный роман несколько раз и пересмотрел все сезоны сериала, чтобы понять, какое вино там могло бы получиться. Сомелье уверяет, что напиток может похвастаться яркой палитрой специй, интенсивным цветом и крепким вкусом с фруктовыми нотами.
Напомним, ранее эксперты водочного бренда Prime рассказали экстремальный рецепт согревающего коктейля. Это вариация горячего коктейля "Грог", приготовленного на основе водки. Ингредиенты для коктейля очень простые, к тому же его можно приготовить впрок и хранить в темном месте на случай сильных зимних переохлаждений.