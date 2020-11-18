Зима близько: унікальні алкогольні напої, натхнені серіалом "Гра престолів"

ukru
10:24 • 28797 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
08:45 • 68938 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 87370 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 119938 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 115763 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 119297 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 121367 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106554 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113279 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 92505 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 111067 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 114716 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 82892 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 102591 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 53692 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 119939 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 82933 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 116080 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 338582 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 271030 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

09:57 • 6178 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 22551 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 100438 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 119325 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 119071 перегляди
Актуальне
Зима близько: унікальні алкогольні напої, натхнені серіалом "Гра престолів"

Зима близько: унікальні алкогольні напої, натхнені серіалом "Гра престолів"

Київ • УНН

 • 25641 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. До календарної зими залишилось менш як два тижні. З першим снігом ми згадуємо девіз дому Старків з серіалу "Гра престолів" — зима близько. І хоч серіал за мотивами романів легендарного Джорджа Мартіна завершився ще минулого року, проте у нього залишилось багато відданих прихильників. Вони і підготували добірку алкогольних напоїв, авторів яких надихнув культовий серіал, повідомляє УНН з посиланням на businessinsider.com.

Віскі “White Walker”

Головні персонажі серіалу любили випити за будь-якого приводу. Тож група блендерів Джонні Уолкер і Джордж Харпер розробили віскі, який присвятили білим ходокам. Напій слід подавати з холодильника. Його смакова гамма включає карамель і ваніль, нотки червоних ягід і фруктів. Особливі солоди для цього віскі виробляються на півночі Шотландії. А зими там не особливо відрізняються від тих, які доводилося переживати воїнам Нічного Дозору.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Астролог розповів, яким коктейлям надають перевагу різні знаки зодіаку

Ексклюзивне пиво

Жителі Півночі з "Гри престолів" розважались постійним вживанням пива. Не дивно, що пивоварня Ommegang уклала договір з HBO, щоб створити ексклюзивне пиво. Напій буде мати назву "King in the North" ("Король Півночі") з лімітованим тиражем. Він представить собою імперський стаут (міцне темне пиво) і буде розливатися в пляшки об'ємом 0,75 л.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерти розповіли, де категорично не можна зберігати алкоголь у квартирі

Фанатське вино

Вино обирали жителі півдня зі всесвіту "Гри престолів". Тому фанати серіалу створили вино, яке буде нагадувати їм про події улюбленого серіалу. Винороб Барді Кабрал поставив перед собою цікаву мету: створити вино, яке вживали мешканці південного Дорна. Він перечитав популярний роман кілька разів і переглянув всі сезони серіалу, щоб зрозуміти, яке вино там могло б вийти. Сомельє запевняє, що напій може похвалитися яскравою палітрою спецій, інтенсивним кольором і міцним смаком з фруктовими нотами.

Нагадаємо, раніше експерти горілчаного бренду Prime розповіли екстремальний рецепт зігріваючого коктейлю. Це варіація гарячого коктейлю "Грог", приготованого на основі горілки. Інгредієнти для коктейлю дуже прості, до того ж його можна приготувати про запас і зберігати у темному місці на випадок сильних зимових переохолоджень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92