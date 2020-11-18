Зима близько: унікальні алкогольні напої, натхнені серіалом "Гра престолів"

Віскі “White Walker”

Головні персонажі серіалу любили випити за будь-якого приводу. Тож група блендерів Джонні Уолкер і Джордж Харпер розробили віскі, який присвятили білим ходокам. Напій слід подавати з холодильника. Його смакова гамма включає карамель і ваніль, нотки червоних ягід і фруктів. Особливі солоди для цього віскі виробляються на півночі Шотландії. А зими там не особливо відрізняються від тих, які доводилося переживати воїнам Нічного Дозору.

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Ексклюзивне пиво

Жителі Півночі з "Гри престолів" розважались постійним вживанням пива. Не дивно, що пивоварня Ommegang уклала договір з HBO, щоб створити ексклюзивне пиво. Напій буде мати назву "King in the North" ("Король Півночі") з лімітованим тиражем. Він представить собою імперський стаут (міцне темне пиво) і буде розливатися в пляшки об'ємом 0,75 л.

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Фанатське вино

Вино обирали жителі півдня зі всесвіту "Гри престолів". Тому фанати серіалу створили вино, яке буде нагадувати їм про події улюбленого серіалу. Винороб Барді Кабрал поставив перед собою цікаву мету: створити вино, яке вживали мешканці південного Дорна. Він перечитав популярний роман кілька разів і переглянув всі сезони серіалу, щоб зрозуміти, яке вино там могло б вийти. Сомельє запевняє, що напій може похвалитися яскравою палітрою спецій, інтенсивним кольором і міцним смаком з фруктовими нотами.

Нагадаємо, раніше експерти горілчаного бренду Prime розповіли екстремальний рецепт зігріваючого коктейлю. Це варіація гарячого коктейлю "Грог", приготованого на основі горілки. Інгредієнти для коктейлю дуже прості, до того ж його можна приготувати про запас і зберігати у темному місці на випадок сильних зимових переохолоджень.