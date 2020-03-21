Из Шри-Ланки эвакуировали уже 160 украинцев - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Из Шри-Ланки вылетело уже 160 украинцев, еще 20 должны вылететь сегодня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал по распространению информации о коронавирус Министерства иностранных дел.
“По состоянию на 21 марта 160 украинских граждан уже вылетели из Шри-Ланки, еще 20 вылетят сегодня”, — говорится в сообщении.
Указано, что туристическая компания Join Up работает сейчас над тем, чтобы бесплатно расселить всех, у кого заканчивается путевка на Шри-Ланке. Также рассматривается вопрос покрытия расходов тех туристов, которые самостоятельно оплачивают свое проживание по истечении срока действия путевки. Компания планирует вывезти всех своих туристов из Шри-Ланки.
“Дополнительно, для туристов, прибывших самостоятельно на Шри-Ланку, 23 марта ожидается чартерный рейс Коломбо-Киев, рассчитанный на 200-215 мест (вылет из Коломбо примерно в 11-12 ч. дня). Ориентировочная стоимость билета — 500 долларов США”, — указано в сообщении.
Также отмечается, что туристам в Шри-Ланке советуют оставаться на связи с туроператорами и консулом Посольства Украины в Индии, и если они не могут воспользоваться одной из вышеперечисленных возможностей — нужно сообщить об этом Посольство Украины в Индии.
Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что на Шри-Ланке застряли менее 105 граждан Украины.