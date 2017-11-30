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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 13235 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 27260 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 34743 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 34304 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100063 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 87611 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97194 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124388 просмотра

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Журналистов RT лишили аккредитации при конгрессе США

Журналистов RT лишили аккредитации при конгрессе США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Журналистов российского телеканала Russia Today лишили аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иностранного агента, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

“Исполнительный комитет Галереи корреспондентов радио и ТВ конгресса США использовал свои полномочия ... чтобы лишить аккредитации телеканал RT единогласным голосованием 21 ноября 2017 года... Решение было принято в ответ на регистрацию обслуживающей RT компании T & R в качестве иностранного агента”, — говорится в распространенном заявлении организации.

Также отмечается, что лишение аккредитации вступает в силу немедленно.

Напомним, президент России Владимир Путин 25 ноября подписал закон, который позволит приравнивать СМИ к “иностранных агентов” , если они прямо или косвенно финансируются из-за рубежа.

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