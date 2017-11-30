Журналистов RT лишили аккредитации при конгрессе США

“Исполнительный комитет Галереи корреспондентов радио и ТВ конгресса США использовал свои полномочия ... чтобы лишить аккредитации телеканал RT единогласным голосованием 21 ноября 2017 года... Решение было принято в ответ на регистрацию обслуживающей RT компании T & R в качестве иностранного агента”, — говорится в распространенном заявлении организации.

Также отмечается, что лишение аккредитации вступает в силу немедленно.

Напомним, президент России Владимир Путин 25 ноября подписал закон, который позволит приравнивать СМИ к “иностранных агентов” , если они прямо или косвенно финансируются из-за рубежа.