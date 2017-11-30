Журналістів RT позбавили акредитації при конгресі США

“Виконавчий комітет Галереї кореспондентів радіо і ТБ конгресу США використовував свої повноваження ... щоб позбавити акредитації телеканал RT одноголосним голосування 21 листопада 2017 року... Рішення було прийнято у відповідь на реєстрацію обслуговуючої RT компанії T & R в якості іноземного агента”, — йдеться в поширеній заяві організації.

Також зазначається, що позбавлення акредитації вступає в силу негайно.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 25 листопада підписав закон, який дозволить прирівнювати ЗМІ до “іноземних агентів”, якщо вони прямо або непрямо фінансуються з-за кордону.