Журналисты сообщают, что на территорию Колумбии перешли более 150 военных ВС Венесуэлы

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 52790 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 122557 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 124778 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 125926 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123296 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 156031 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117577 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141325 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145209 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Журналисты сообщают, что на территорию Колумбии перешли более 150 военных ВС Венесуэлы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 февраля. УНН. По меньшей мере 156 венесуэльских силовиков за два дня пересекли границу Колумбии и перешли на сторону оппозиции. Такие данные обнародовал в воскресенье в Twitter венесуэльский журналист Габриэль Бастидас со ссылкой на колумбийские власти, передает УНН.

“Колумбийское миграционное управление сообщает, что уже более 150 служащих полиции и Вооруженных сил Венесуэлы перешли границу и отказались поддерживать (президента Николаса) Мадуро, — написал журналист. — 146 человек в (колумбийском департаменте) Норте-де-Сантандер и 10 в Арауке”. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявлял, что политические противники Мадуро проводят тайные встречи с военными и сотрудниками служб безопасности, обещая им амнистию в случае перехода на свою сторону.

Ранее о поддержке Гуайдо объявили два полковника и один генерал Вооруженных сил республики.

Как сообщал УНН, более 25 человек погибли в венесуэльском штате Боливар в районе границы с Бразилией во время беспорядков 23 февраля.

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