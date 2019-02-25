Журналісти повідомляють, що на територію Колумбії перейшли понад 150 військових ЗС Венесуели

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Щонайменше 156 венесуельських силовиків за два дні перетнули кордон Колумбії і перейшли на бік опозиції. Такі дані оприлюднив у неділю в Twitter венесуельський журналіст Габріель Бастідас з посиланням на колумбійську владу, передає УНН.