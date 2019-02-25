Журналісти повідомляють, що на територію Колумбії перейшли понад 150 військових ЗС Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Щонайменше 156 венесуельських силовиків за два дні перетнули кордон Колумбії і перейшли на бік опозиції. Такі дані оприлюднив у неділю в Twitter венесуельський журналіст Габріель Бастідас з посиланням на колумбійську владу, передає УНН.
“Колумбійське міграційне управління повідомляє, що вже більше 150 службовців поліції і Збройних сил Венесуели перейшли кордон і відмовилися підтримувати (президента Ніколаса) Мадуро, — написав журналіст. — 146 осіб в (колумбійському департаменті) Норте-де-Сантандер і 10 в Арауці”. Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо заявляв, що політичні противники Мадуро проводять таємні зустрічі з військовими і співробітниками служб безпеки, обіцяючи їм амністію в разі переходу на свою сторону.
Раніше про підтримку Гуайдо оголосили два полковники і один генерал Збройних сил республіки.
Як повідомляв УНН, понад 25 людей загинули в венесуельському штаті Болівар в районі кордону з Бразилією під час заворушень 23 лютого.