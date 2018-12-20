Журналиста немецкого издания Spiegel поймали на сочинении текстов

В официальном заявлении издания по этому поводу сказано, что Релотиус “во многом подрабатывал свои истории и придумывал героев”. При этом, говорят в Der Spiegel, под сомнение попали в том числе и материалы, которые номинировались на журналистские премии.

Сам Клаас Релотиус признал, что обманывал читателей в по крайней мере в 14 статьях, которые писал для Spiegel.

Внутреннее расследование журналиста начали после того, как коллега, с которым Релотиус работал над одной историей, поделился с руководством сомнений в правдивости данных, которые тот получил.

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В конце концов стало очевидно, что Релотиус публиковал вымышленную информацию “целенаправленно” и “регулярно”, говорят в Spiegel.

К примеру, журналист вводил в статье героев, с которыми на самом деле никогда не общался, — при этом он цитировал их слова, якобы сказанные ему во время личных встреч.

Всего с 2011 только в печатной версии журнала вышло около 60 его текстов — сам журналист говорит, что большая часть из них все же была правдивой.

Господин Релотиус согласился с увольнением, признал свою вину и извинился перед читателями.

В руководстве издания заявили, что “шокированы” случившимся, и назвали скандал “низкой точкой в 70-летней истории журнала”.

Как сообщал УНН, во время очередного заседания Комитета по вопросам науки и образования, посвященного разработке проекта Закона “Об образовании”, обсуждался вопрос академической добродетели, нарушение которой было предложено наказывать привлечением к административной ответственности.