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Журналіста німецького видання Spiegel спіймали на вигадуванні текстів

Київ • УНН

 • 8677 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Der Spiegel, одне з найвідоміших видань у Німеччині, звільнило журналіста Клааса Релотіуса, який вигадував деталі і цитати для матеріалів, що публікувалися на сторінках журналу. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.

Журналіста німецького видання Spiegel спіймали на вигадуванні текстів

В офіційній заяві видання з цього приводу сказано, що Релотіус "великою мірою підробляв свої історії та вигадував героїв". При цьому, кажуть у Der Spiegel, під сумнів потрапили зокрема й матеріали, які номінувалися на журналістські премії.

Сам Клаас Релотіус визнав, що обманював читачів принаймні у 14 статтях, які писав для Spiegel.

Внутрішнє розслідування щодо журналіста розпочали після того, як колега, з яким Релотіус працював над однією історією, поділився з керівництвом сумнівами щодо правдивості даних, які той отримав.

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Зрештою стало очевидно, що Релотіус публікував вигадану інформацію "цілеспрямовано" і "регулярно", кажуть у Spiegel.

Приміром, журналіст вводив у статті героїв, з якими насправді ніколи не спілкувався, - при цьому він цитував їхні слова, нібито сказані йому під час особистих зустрічей.

Загалом з 2011 року тільки у друкованій версії журналу вийшло близько 60 його текстів - сам журналіст каже, що більша частина з них все ж була правдивими.

Пан Релотіус погодився зі звільненням, визнав свою провину і вибачився перед читачами.

В керівництві видання заявили, що "шоковані" тим, що сталося, і назвали скандал "найнижчою точкою у 70-річній історії журналу".

Як повідомляв УНН, під час чергового засідання Комітету з питань науки і освіти, присвяченого розробці проекту Закону “Про освіту”, обговорювалося питання академічної доброчесності, порушення якої було запропоновано карати притягненням до адміністративної відповідальності.

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