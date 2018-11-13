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В Україні хочуть перевіряти наукові роботи на плагіат ідей

В Україні хочуть перевіряти наукові роботи на плагіат ідей

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. У перспективі Міносвіти хоче, щоб наукові роботи перевіряли не лише технічно на текстові запозичення, а й на плагіат наукових ідей. На цьому наголосив заступник міністра освіти і науки України Юрій Рашкевич, передає УНН із посиланням на прес-службу МОН.

“Сьогодні всі університети та наукові установи в Україні мають можливість підписати угоди з компаніями, що надають послуги перевірки тексту на наявність запозичених частин тексту, і забезпечити своїм аспірантам та докторантам перевірку дисертаційних робіт на плагіат. Також група експертів розробила широкі рекомендації, які можуть бути використані як модулі для навчання, як основа спецкурсів з академічного письма. І зараз ми дискутуємо на тему, як перейти на інший рівень відстежування академічної доброчесності — на рівень глибшого аналізу наукового змісту роботи. Однак боротьба з плагіатом наукових ідей мусить бути справою широкої наукової громадськості, і МОН чи жоден інший орган ніколи не зможе робити це самостійно”, — зазначив Рашкевич.

У МОН відзначили, що в Україні оголошено про старт акції #СтопПлагіат, ініціатором та організатором якої є Unicheck Україна. Наразі до акції вже доєдналися понад 20 закладів вищої освіти України.

Нагадаємо, група "Диссергейт" і наукова громадськість повідомила, що діяльність псевдонаукових корпораций мафіозного типу, які зробили плагіат у дисертаціях типовою практикою української науки, завдає державі колосальних економічних збитків. У 2017 році шкода від їх діяльності могла становити понад 4 млрд грн

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