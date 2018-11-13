В Украине хотят проверять научные работы на плагиат идей

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107189 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114377 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 152303 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146202 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137304 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128607 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172497 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118112 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Украине хотят проверять научные работы на плагиат идей

В Украине хотят проверять научные работы на плагиат идей

Киев  •  УНН

 • 15351 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В перспективе Минобразования хочет, чтобы научные работы проверяли не только технически на текстовые заимствования, но и на плагиат научных идей. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Юрий Рашкевич, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Сегодня все университеты и научные учреждения в Украине имеют возможность подписать соглашения с компаниями, предоставляющими услуги проверки текста на наличие заимствованных частей текста, и обеспечить своим аспирантам и докторантам проверку диссертационных работ на плагиат. Также группа экспертов разработала широкие рекомендации, которые могут быть использованы как модули для обучения, как основа спецкурсов по академическому письму. И сейчас мы дискутируем на тему, как перейти на другой уровень отслеживания академической добродетели - на уровень более глубокого анализа научного содержания работы. Однако борьба с плагиатом научных идей должна быть делом широкой научной общественности, и МОН или какой-то другой орган никогда не сможет делать это самостоятельно", - отметил Рашкевич.

В МОН отметили, что в Украине объявлено о старте акции #СтопПлагиат, инициатором и организатором которой является Unicheck Украина. Сейчас к акции уже присоединились более 20 высших учебных заведений Украины.

Напомним, группа "Диссергейт" и научная общественность сообщила, что деятельность псевдонаучных копрораций мафиозного типа, сделали плагиат в диссертациях типичной практикой украинской науки, что наносит государству колоссальный экономический ущерб. В 2017 году ущерб от их деятельности мог составить более 4 млрд грн.

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