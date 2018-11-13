В Украине хотят проверять научные работы на плагиат идей

"Сегодня все университеты и научные учреждения в Украине имеют возможность подписать соглашения с компаниями, предоставляющими услуги проверки текста на наличие заимствованных частей текста, и обеспечить своим аспирантам и докторантам проверку диссертационных работ на плагиат. Также группа экспертов разработала широкие рекомендации, которые могут быть использованы как модули для обучения, как основа спецкурсов по академическому письму. И сейчас мы дискутируем на тему, как перейти на другой уровень отслеживания академической добродетели - на уровень более глубокого анализа научного содержания работы. Однако борьба с плагиатом научных идей должна быть делом широкой научной общественности, и МОН или какой-то другой орган никогда не сможет делать это самостоятельно", - отметил Рашкевич.

В МОН отметили, что в Украине объявлено о старте акции #СтопПлагиат, инициатором и организатором которой является Unicheck Украина. Сейчас к акции уже присоединились более 20 высших учебных заведений Украины.

Напомним, группа "Диссергейт" и научная общественность сообщила, что деятельность псевдонаучных копрораций мафиозного типа, сделали плагиат в диссертациях типичной практикой украинской науки, что наносит государству колоссальный экономический ущерб. В 2017 году ущерб от их деятельности мог составить более 4 млрд грн.