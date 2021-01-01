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Журналист Bellingcat пообещал опубликовать сведения о загадочных смертях, к которым причастна ФСБ РФ

Киев • УНН

 • 21827 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Журналист группы Bellingcat пообещал опубликовать сведения о загадочных смертях, к которым могут быть причастны сотрудники ФСБ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Эхо Москвы.

Журналист Bellingcat пообещал опубликовать сведения о загадочных смертях, к которым причастна ФСБ РФ

Журналист Христо Грозев отметил, что речь идет о фигурантах его журналистского расследования, в котором названы имена тех, кто, как утверждается в публикации, причастен к отравлению политика Алексея Навального.

Накануне Христо Грозев обнародовал таблицу с информацией о передвижениях предполагаемых участников операции по отравлению Алексея Навального. В ней собраны все даты поездок, пункты отбытии и назначения, в некоторых случаях указаны номера рейсов.

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Как сообщал УНН, российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где оппозиционера госпитализировали. Он находился в коме. Омские врачи провели ряд анализов и пришли к выводу, что событие не является отравлением. 22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. После этого его ввели в искусственную кому.

2 сентября официальный представитель правительства Германии заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы "Новичок", а уже 7 сентября оппозиционера вывели из комы.
23 сентября Навальный был выписан из стационара берлинской клиники "Шарите", где он провел 32 дня.

Эксперты в Германии, а затем и других странах также пришли к выводу, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". Страны ЕС призвали Москву провести расследование того, чего случилось. Они также ввели санкции против российских чиновников, которые, по их мнению, могли быть причастны к покушению на Навального.

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