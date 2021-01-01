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Журналіст Bellingcat пообіцяв опублікувати відомості про загадкові смерті, до яких причетна ФСБ РФ

Київ • УНН

 • 21827 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Журналіст групи Bellingcat пообіцяв опублікувати відомості про загадкові смерті, до яких можуть бути причетні співробітники ФСБ. Про це УНН повідомляє з посиланням на Ехо Москви.

Журналіст Bellingcat пообіцяв опублікувати відомості про загадкові смерті, до яких причетна ФСБ РФ

Журналіст Христо Грозев зазначив, що мова йде про фігурантів його журналістського розслідування, в якому названі імена тих, хто, як стверджується в публікації, причетний до отруєння політика Олексія Навального.

Напередодні Христо погрожував оприлюднити таблицю з інформацією про пересування ймовірних учасників операції по отруєнню Олексія Навального. У ній зібрані всі дати поїздок, пункти відбуття і призначення, в деяких випадках вказані номери рейсів.

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Як повідомляв УНН, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано 20 серпня у час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, де опозиціонера госпіталізували. Він знаходився в комі. Омські лікарі провели ряд аналізів і прийшли до висновку, що подія не є отруєнням. 22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. Після цього його ввели у штучну кому.

2 вересня офіційний представник уряду Німеччини заявив, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди отрути з групи "Новачок", а вже 7 вересня опозиціонера вивели з коми.

23 вересня Навальний був виписаний зі стаціонару берлінської клініки "Шаріте", де він провів 32 дні.

Експерти в Німеччині, а потім і інших країнах також прийшли до висновку, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок". Країни ЄС закликали Москву провести розслідування того, чого сталося. Вони також ввели санкції проти російських чиновників, які, на їхню думку, могли бути причетні до замаху на Навального.

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