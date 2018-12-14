"Желтые жилеты" добрались в Лондон: сторонники Brexit заблокировали мост
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Протестующие, которые скандировали "Brexit сейчас", заблокировали проезд машин на Вестминстерском мосту в Лондоне, в то время как британский премьер-министр Тереза Мэй проводит переговоры с лидерами ЕС в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Как сообщает издание, около 60 человек в желтых жилетах, подобных тем, что надевали протестующие во Франции, собрались на акцию в пятницу.
Один очевидец утверждал, что акция протеста, в которой были замечены некоторые участники с британским флагом, помешали машине скорой помощи пересечь мост.
Издание отмечает, что активистов впоследствии вытеснили работники полиции прежде, чем те направились бы на Даунинг-стрит.
Транспортная служба Лондона сообщила, что некоторые автобусы, обслуживающие маршруты через дорогу на Вестминстерском мосту, могут быть задержаны из-за демонстраций.
Столичная полиция сообщила изданию, что она была на месте протеста и не оказывала арестов.
Как сообщал УНН, финские общественные активисты в понедельник, 17 декабря, планируют провести акцию протеста в желтых жилетах у здания парламента Финляндии в центре Хельсинки против Глобального договора о миграции, принятого в Марокко.