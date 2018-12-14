"Жовті жилети" дістались до Лондона: прибічники Brexit заблокували міст
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Протестувальники, що скандували “Brexit зараз”, заблокували проїзд машин на Вестмінстерському мосту в Лондоні, в той час як британський прем’єр-міністр Тереза Мей проводить переговори з лідерами ЄС в Брюсселі, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
Як повідомляє видання, близько 60 осіб у жовтих жилетах, подібних до тих, що одягали протестувальники у Франції, зібралися на акцію у п’ятницю.
Один очевидець стверджував, що акція протесту, в якій були помічені деякі учасники з британським прапором, завадила машині швидкої допомоги перетнути міст.
Видання відзначає, що активістів згодом витіснили працівники поліції перш, ніж ті попрямували б на Даунінг-стріт.
Транспортна служба Лондона повідомила, що деякі автобуси, які обслуговують маршрути через дорогу на Вестмінстерському мосту, можуть бути затримані через демонстрації.
Столична поліція повідомила виданню, що вона була на місці протесту і не чинила арештів.
Як повідомляв УНН, фінські громадські активісти у понеділок, 17 грудня, планують провести акцію протесту в жовтих жилетах біля будівлі парламенту Фінляндії в центрі Гельсінкі проти Глобального договору про міграцію, прийнятого в Марокко.