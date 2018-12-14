"Жовті жилети" дістались до Лондона: прибічники Brexit заблокували міст

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Протестувальники, що скандували “Brexit зараз”, заблокували проїзд машин на Вестмінстерському мосту в Лондоні, в той час як британський прем’єр-міністр Тереза Мей проводить переговори з лідерами ЄС в Брюсселі, передає УНН з посиланням на Daily Mail.