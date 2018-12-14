Біля будівлі парламенту в Фінляндії пройде акція протесту "жовтих жилетів"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Фінські громадські активісти у понеділок, 17 грудня планують провести акцію протесту біля будівлі парламенту Фінляндії в центрі Гельсінкі проти Глобального договору про міграцію, прийнятого в Марокко. Про це повідомила газета Talouselama, передає УНН.
За словами організатора акції Понтуса Седерблома, її учасників закликають приходити в жовтих жилетах. “У запрошенні написано, щоб їх одягали. Через події у Франції використання цих жилетів стало широко поширеним”, — сказав він.
Майбутній мітинг, повідомляє видання, обговорюється також в групі фінських “жовтих жилетів” в Facebook, в якій вже понад 1 тисячі учасників. Седерблом вказав, що акція фінів, на відміну від французьких подій, повинна пройти мирно. Він припустив, що в ній, ймовірно, візьмуть участь представники опозиційної партії “Справжні фіни”, яка критикує нинішню міграційну політику Фінляндії.
Довідка: Глобальний договір про безпечну, впорядковану і легальну міграцію був схвалений у понеділок в Марокко делегатами з більш ніж 150 країн світу. Документ, який не є юридично зобов’язуючим, стосується таких проблем, як мінімізація негативних чинників міграційних процесів, захист і інтеграція мігрантів, а також підвищення доступності шляхів регулярної міграції.
Як зазначав УНН, біля будівлі парламенту Угорщини відбулися сутички демонстрантів з поліцією.