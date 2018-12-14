У здания парламента в Финляндии пройдет акция протеста "желтых жилетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Финские общественные активисты в понедельник, 17 декабря планируют провести акцию протеста у здания парламента Финляндии в центре Хельсинки против Глобального договора о миграции, принятого в Марокко. Об этом сообщила газета Talouselama, передает УНН.
По словам организатора акции Понтуса Седерблома, ее участников призывают приходить в желтых жилетах. “В приглашении написано, чтобы их надевали. Из-за событий во Франции использование этих жилетов стало широко распространенным”, — сказал он.
Предстоящий митинг, сообщает издание, обсуждается также в группе финских “желтых жилетов” в Facebook, в которой уже свыше 1 тысячи участников. Седерблом указал, что акция финнов, в отличие от французских событий, должна пройти мирно. Он предположил, что в ней, вероятно, примут участие представители оппозиционной партии “Истинные финны”, которая критикует нынешнюю миграционную политику Финляндии.
Справка: Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции был одобрен в понедельник в Марокко делегатами из более чем 150 стран мира. Документ, не являющийся юридически обязывающим, касается таких проблем, как минимизация негативных факторов миграционных процессов, защита и интеграция мигрантов, а также повышение доступности путей регулярной миграции.
Как отмечал УНН, у здания парламента Венгрии произошли столкновения демонстрантов с полицией.