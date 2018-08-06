Жестокое разбойное нападение в Краматорске: задержан один из участников

“В настоящее время одного из нападавших, неоднократно судимого, задержали. Ему сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения и кражи, которую он совершил два дня спустя: забравшись в чужой дом через окно, злоумышленник нашел сейф, открыл его и похитил денежные средства в эквиваленте 1 млн грн. По решению суда на период расследования 30-летнего подозреваемого поместили за решетку. Продолжаются поиски другого фигуранта”, - говорится в сообщении.

Установлено, что утром 1 августа в Краматорске двое мужчин вошли в подъезд многоэтажки и, дождавшись, когда женщина предпринимателя фермера выйдет из своей квартиры в лифт, напали на нее и ударили металлической трубой в область головы.

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От полученного тяжкого телесного повреждения 52-летняя потерпевшая потеряла сознание, а злоумышленники затащили ее в квартиру, связали руки липкой лентой и бросились на поиски средств и ценных вещей. Впоследствии, не найдя способа открыть найденный сейф и испугавшись, что женщина может умереть, нападавшие позвонили ее мужу и с места преступления скрылись.

Пострадавшую в состоянии комы доставили в городскую больницу с диагнозом: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и многочисленные ушибы тела.

По ходатайству Краматорской местной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей задержанному 30-летнему мужчине, который обоснованно подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) и ч. 5 ст. 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой) УК Украины.

Напомним, в Киевской области группа рэкетиров горячим утюгом пытала предпринимателя и требовала “выкуп”.