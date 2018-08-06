Жорстокий розбій у Краматорську: затримано одного із учасників

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Краматорську заарештовано одного з двох чоловіків, які скоїли лихий розбійний напад на жінку. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.

“На даний час одного з нападників, неодноразово судимого, затримано. Йому повідомлено про підозру у скоєнні розбійного нападу та крадіжки, яку він скоїв два дні потому: діставшись до чужої оселі через вікно, зловмисник знайшов сейф, відчинив його та викрав грошові кошти в еквіваленті 1 млн грн. За рішенням суду, на період розслідування 30-річного підозрюваного поміщено за грати. Тривають пошуки іншого фігуранта”, — йдеться у повідомленні.

Установлено, що вранці 1 серпня у Краматорську двоє чоловіків увійшли до під’їзду багатоповерхівки та, дочекавшись, коли жінка підприємця-фермера вийде зі своєї квартири до ліфту, напали на неї та вдарили металевою трубою в область голови.

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Від отриманого тяжкого тілесного ушкодження 52-річна потерпіла знепритомніла, а зловмисники затягли її до квартири, зв’язали руки липкою стрічкою та кинулись на пошуки коштів і цінних речей. Згодом, не знайшовши способу відкрити знайдений сейф та злякавшись, що жінка може померти, нападники зателефонували її чоловіку та з місця злочину втекли.

Потерпілу у стані коми доставлено до міської лікарні з діагнозом: відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку та чисельні забої тіла.

За клопотанням Краматорської місцевої прокуратури суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою затриманому 30-річному чоловіку, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) та ч. 5 ст. 185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою) КК України.

Нагадаємо, на Київщині група рекетирів гарячою праскою катувала підприємця і вимагала “викуп”.

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