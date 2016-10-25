Ни одного дела по Майдану не будут забирать из-под руководства С.Горбатюка - Ю.Луценко

"Никто ни одного следователя, или ни одного уголовного из-под руководства начальника Департамента Сергея Горбатюка не забирает. Все дела Майдана от первого до последнего дня находятся под его руководством. Я ожидаю от Сергея Горбатюка активных результатов двух с половиной лет работы над этими делами", - подчеркнул он.

Напомним, руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк назвал причины, по которым у его департамента забрали "большое уголовное дело" в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщал УНН, с целью усовершенствования организации работы Генеральной прокуратуры реорганизовали Департамент специальных расследований ГПУ.