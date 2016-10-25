Ни одного дела по Майдану не будут забирать из-под руководства С.Горбатюка - Ю.Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Ни одного дела по Майдану не будут забирать из-под руководства главы Управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка. Об этом сказал на брифинге Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Никто ни одного следователя, или ни одного уголовного из-под руководства начальника Департамента Сергея Горбатюка не забирает. Все дела Майдана от первого до последнего дня находятся под его руководством. Я ожидаю от Сергея Горбатюка активных результатов двух с половиной лет работы над этими делами", - подчеркнул он.
Напомним, руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк назвал причины, по которым у его департамента забрали "большое уголовное дело" в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича.
Как сообщал УНН, с целью усовершенствования организации работы Генеральной прокуратуры реорганизовали Департамент специальных расследований ГПУ.