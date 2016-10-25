Жодної справи Майдану не забиратимуть з-під керівництва С.Горбатюка - Ю.Луценко

ukru
Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив
09:14 • 39913 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

08:00 • 29544 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 37956 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 57167 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 56285 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 77497 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 86004 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 148985 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 208396 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 194303 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4 м/с
65 %
753 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 32708 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 29538 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

3 квітня, 02:56 • 30619 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 33487 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 42280 перегляди
Публікації

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

09:14 • 39869 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 43390 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 57139 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 507944 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 339584 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Скотт Бессент

Марк Рютте

Андрій Сибіга

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Канада

Реклама
УНН Lite

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

10:15 • 356 перегляди

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

09:11 • 10182 перегляди

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

08:47 • 10957 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 132630 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 191538 перегляди
Актуальне

Forbes

Шахед-136

The New York Times

TikTok

Financial Times

Жодної справи Майдану не забиратимуть з-під керівництва С.Горбатюка - Ю.Луценко

Жодної справи Майдану не забиратимуть з-під керівництва С.Горбатюка - Ю.Луценко

Київ • УНН

 • 8276 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Жодної справи Майдану не забиратимуть з-під керівництва голови Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка. Про це сьогодні сказав на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

“Ніхто жодного слідчого, або жодного кримінального з-під керівництва начальника Департаменту Сергія Горбатюка не забирає. Всі справи Майдану від першого до останнього дня знаходяться під його керівництвом. Я очікую від Сергія Горбатюка активних результатів двох з половиною років роботи над цими справами”, — наголосив він.

Нагадаємо, Керівник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк назвав причини, через які у його департаменту забрали “велику кримінальну справу” щодо екс-президента України Віктора Януковича.

Як повідомляв УНН, з метою удосконалення організації роботи Генеральної прокуратури реорганізовано Департамент спеціальних розслідувань ГПУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП
Bitcoin
$83,489.50
Золото
$3,142.90
Tesla
$280.94
Brent
$71.86
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,822.73