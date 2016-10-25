Жодної справи Майдану не забиратимуть з-під керівництва С.Горбатюка - Ю.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Жодної справи Майдану не забиратимуть з-під керівництва голови Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка. Про це сьогодні сказав на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“Ніхто жодного слідчого, або жодного кримінального з-під керівництва начальника Департаменту Сергія Горбатюка не забирає. Всі справи Майдану від першого до останнього дня знаходяться під його керівництвом. Я очікую від Сергія Горбатюка активних результатів двох з половиною років роботи над цими справами”, — наголосив він.
Нагадаємо, Керівник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк назвав причини, через які у його департаменту забрали “велику кримінальну справу” щодо екс-президента України Віктора Януковича.
Як повідомляв УНН, з метою удосконалення організації роботи Генеральної прокуратури реорганізовано Департамент спеціальних розслідувань ГПУ.