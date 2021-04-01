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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 54320 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 75321 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110638 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146140 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196211 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ни одной машины, более 1,4 млн грн зарплаты и три земельных участка: декларация Баканова

Ни одной машины, более 1,4 млн грн зарплаты и три земельных участка: декларация Баканова

Киев  •  УНН

 • 14759 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В должности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов задекларировал за прошлый год 1 417 854 грн, три земельных участка и дом на 345,6 кв. м. Об этом УНН сообщает со ссылкой на декларацию на сайте НАПК.

Детали

Так, согласно декларации, по месту работы Баканов заработал 1 417 854 грн. Наличными он хранит 170 тыс. долл. и 800 тыс. грн. Среди банковских вложений у него 10 долл. и 233 евро.

В собственности Баканова нет автомобилей, на его жену зарегистрировано два: Volkswagen Touareg 2012 года выпуска за 475 550 грн и Volkswagen Passat 2010 года выпуска за 111 385 грн.

Также в декларации указано, что глава СБУ владеет в Ходосовке Киевской тремя земельными участками и домом площадью 345,6 кв.м.

Кроме того, в его собственности есть квартира в Киеве площадью 56 кв.м. Баконов имеет в общей собственности квартиру в Кривом Роге, его доля 33%.

Дополнение

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в среду обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2020 год.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2020 год. В документе - государственная дача, брендовые часы и взнос на памятник Каденюку.

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