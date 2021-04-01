Жодної автівки, понад 1,4 млн грн зарплати та три земельні ділянки: декларація Баканова
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. На посаді голови Служби безпеки України Іван Баканов задекларував за минулий рік 1 417 854 грн, три земельні ділянки та будинок на 345,6 кв.м. Про це УНН повідомляє з посиланням на декларацію на сайті НАЗК.
Деталі
Так, згідно з декларацією, за місцем роботи Баканов заробив 1 417 854 грн. Готівкою він зберігає 170 тис. дол. та 800 тис. грн. Серед банківських вкладень у нього 10 дол. та 233 євро.
У власності Баканова немає автомобілів, на його дружину зареєстровано два: Volkswagen Touareg 2012 року випуску за 475 550 грн та Volkswagen Passat 2010 року випуску за 111 385 грн.
Також в декларації вказано, що голова СБУ володіє у Ходосівці на Київщині трьома земельними ділянками й будинком площею 345,6 кв.м.
Окрім того, у його власності є квартира в Києві площею 56 кв.м. Баконов має у спільній власності квартиру в Кривому Розі, його частка 33%.
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