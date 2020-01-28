Ни один из проверенных случаев коронавируса в Украине не был отнесен к категории подозрительных - медики
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Случаи коронавируса, о которых было сообщено в Украине, были отнесены даже к категории подозрительных случаев. Об этом на брифинге заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает УНН.
"Также очень много обращений, связанных с возможным риском инфицирования, но ни один из этих случаев не был связан с визитом или с туризмом в город Ухань КНР. Поэтому, ни один из тех случаев, о которых было сообщено на территории Украины, он не был отнесен даже к категории подозрительных случаев", - сказал Кузин.
Напомним, по состоянию на 27 января нет ни одного подтвержденного случая нового коронавируса 2019-nCoV в Украине.