Жоден з перевірених випадків коронавірусу в Україні не був віднесений до категорії підозрілих – медики
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Випадки коронавірусу, про які було повідомлено в Україні, не були віднесені навіть до категорії підозрілих випадків. Про це на брифінгу заявив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін, передає УНН.
"Також дуже багато звернень, які пов’язані з можливим ризиком інфікування, але жоден з цих випадків не був пов’язаний з візитом або з туризмом в місто Ухань КНР. Тому, жоден з тих випадків, про які було повідомлено на території України, він не був віднесений навіть до категорії підозрілих випадків", - сказав Кузін.
Нагадаємо, станом на 27 січня немає жодного підтвердженого випадку нового коронавірусу 2019-nCoV в Україні.