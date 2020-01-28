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Жоден з перевірених випадків коронавірусу в Україні не був віднесений до категорії підозрілих – медики

Київ • УНН

 • 8372 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Випадки коронавірусу, про які було повідомлено в Україні, не були віднесені навіть до категорії підозрілих випадків. Про це на брифінгу заявив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін, передає УНН.

Жоден з перевірених випадків коронавірусу в Україні не був віднесений до категорії підозрілих – медики

"Також дуже багато звернень, які пов’язані з можливим ризиком інфікування, але жоден з цих випадків не був пов’язаний з візитом або з туризмом в місто Ухань КНР. Тому, жоден з тих випадків, про які було повідомлено на території України, він не був віднесений навіть до категорії підозрілих випадків", - сказав Кузін.

Нагадаємо, станом на 27 січня немає жодного підтвердженого випадку нового коронавірусу 2019-nCoV в Україні.

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