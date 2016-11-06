Ни один украинский военный не пострадал за минувшие сутки в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. За минувшие сутки в зоне боевых действий ни один украинский военный не пострадал. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - сказал А.Мотузяник.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, с 5 на 6 ноября, в зоне АТО зафиксировано 47 вражеских обстрелов.