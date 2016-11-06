Ни один украинский военный не пострадал за минувшие сутки в зоне АТО

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - сказал А.Мотузяник.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, с 5 на 6 ноября, в зоне АТО зафиксировано 47 вражеских обстрелов.