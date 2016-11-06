Жоден український військовий не постраждав минулої доби в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Минулої доби в зоні бойових дій жоден український військовий не постраждав. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За добу що минула внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, і не був поранений”, — сказав О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, минулої доби, з 5 на 6 листопада, в зоні АТО зафіксовано 47 ворожих обстрілів.