ЖК Scandia обновил цены на квартиры
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. С 1 мая 2017 года действуют новые цены на квартиры в скандинавском городке "Scandia", сообщает УНН со ссылкой на сайт жилого комплекса.
Так, с 1 мая цена за квадратный метр на квартиры в скандинавском городке "Scandia" составляет от 10 тыс. 500 грн. В то же время, цена за квадратный метр нежилых и коммерческих помещений с учетом всех обязательных расходов (например, пожарной безопасности) будет начинаться от 15 тыс. грн.
Ознакомиться с новыми ценами и выбрать квартиру можно по ссылке.
А более подробную информацию можно получить в Отделе продаж скандинавского городка "Scandia" по телефону