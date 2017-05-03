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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 42004 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЖК Scandia обновил цены на квартиры

Киев • УНН

 • 9526 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. С 1 мая 2017 года действуют новые цены на квартиры в скандинавском городке "Scandia", сообщает УНН со ссылкой на сайт жилого комплекса.

ЖК Scandia обновил цены на квартиры

Так, с 1 мая цена за квадратный метр на квартиры в скандинавском городке "Scandia" составляет от 10 тыс. 500 грн. В то же время, цена за квадратный метр нежилых и коммерческих помещений с учетом всех обязательных расходов (например, пожарной безопасности) будет начинаться от 15 тыс. грн.

Ознакомиться с новыми ценами и выбрать квартиру можно по ссылке.

А более подробную информацию можно получить в Отделе продаж скандинавского городка "Scandia" по телефону (044) 239-50-50.

Украинские Национальные Новости

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