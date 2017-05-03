ЖК Scandia оновив ціни на квартири
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. З 1 травня 2017 року діють нові ціни на квартири у скандинавському містечку “Scandia”, повідомляє УНН з посиланням на сайт житлового комплексу.
Так, з 1 травня ціна за квадратний метр на квартири у скандинавському містечку “Scandia” становить від 10 тис. 500 грн. Водночас, ціна за квадратний метр нежитлових та комерційних приміщень з урахуванням всіх обов’язкових витрат (приміром, пожежної безпеки) починатиметься від 15 тис. грн.
Ознайомитися з новими цінами та обрати квартиру можна за посиланням.
А більш детальну інформацію можна отримати у Відділі продажів скандинавського містечка “Scandia” за телефоном